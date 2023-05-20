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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Alibaba полностью избавится от облачного бизнеса
В следующем году.
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Как поясняет Bloomberg, уже более двух лет китайские власти пытаются повлиять на национальных технологических гигантов, преобразовав их бизнес таким образом, чтобы он в меньшей степени влиял на финансовую систему страны и конкурировал с государственными институтами. По данным агентства, в случае с холдингом Alibaba одной из значимых реформ станет отделение бизнеса, связанного с облачными сервисами.

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Источник изображения: Alibaba

В прошлом фискальном году он принёс Alibaba около $12 млрд выручки, и хотя эта сумма является лишь 8,7% совокупной, именно на облачной инфраструктуре компании строится её основной источник дохода — интернет-торговля, которая в прошлом году обеспечила $92,4 млрд выручки, что соответствует почти 70% всех денежных поступлений в бюджет холдинга.

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Руководство Alibaba на этой неделе заявило, что в течение следующего года полностью избавится от акций Alibaba Cloud, распределив их среди инвесторов. Капитализацию этого бизнеса аналитики оценивают в $31 млрд. В последние годы облачные сервисы Alibaba развиваются не так стремительно, как у конкурентов. Не исключено, что такой вариант реструктуризации был принят под давлением политических властей Китая.

#китай #alibaba #облачные сервисы
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