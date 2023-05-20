Дисплеи будут самой дорогой частью новинки.

Возможно, этот материал позволит понимающим только цифры читателям в очередной раз заявить, что Apple за все свои изделия накручивает 100% наценки, но ресурс 9to5Mac со ссылкой на изыскания Wellsen XR сообщает, что на уровне компонентов затраты компании на производство гарнитуры дополненной реальности достигнут $1400, с учётом расходов на логистику они вырастут до $1600, а продаваться она будет по цене около $3000.

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Источник изображения: 9to5Mac

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Попутно определён примерный состав компонентов этого устройства. Процессор Apple M2 будут соседствовать с 12 Гбайт оперативной памяти, 512 Гбайт твердотельной, контроллерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, двумя OLED-дисплеями, которые сами по себе обойдутся в $320 за штуку, а также 14 камерами с различными характеристиками на общую сумму $160. Уместно напомнить, что в процессе разработки гарнитуры дополненной реальности Apple на протяжении не менее семи лет ежегодно тратила по $1 млрд, а реализовать в первый год присутствия устройства на рынке планирует около 900 000 экземпляров. Очевидно, что окупить все затраты в сжатые сроки не поможет даже кажущаяся высокой розничная цена в $3000.