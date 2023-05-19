И электромобили уместны только в странах, где уже развита альтернативная энергетика.

Новое руководство Toyota Motor хоть и более открыто смотрит на проблему перехода транспорта на электротягу, в целом крупнейший автопроизводитель мира демонстрирует традиционную консервативность, упоминая гибриды и водородные силовые установки в качестве разумной альтернативы «всеобщей электрификации». Как поясняет Reuters, Гилл Пратт (Gill Pratt), руководитель корпоративного исследовательского института Toyota, на этой неделе назвал аккумуляторные электромобили не единственной опцией перехода к углеродной нейтральности на уровне транспортной инфраструктуры.

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Источник изображения: Reuters

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По его словам, во многих уголках планеты электроэнергия всё ещё получается путём сжигания угля, и на полное реформирование энергетической инфраструктуры в отдельных регионах уйдут десятилетия, а базе перехода на возобновляемые источники электроэнергии проталкивать переход на электротранспорт бессмысленно с точки зрения заботы об окружающей среде. Гибриды и водородный транспорт на переходный период станут разумными альтернативами «чистокровным» электромобилям, по словам представителя Toyota. Высшее руководство корпорации вчера выразило солидарность с этой точкой зрения, добавив, что аккумуляторные электромобили являются «лишь одним очень важным вариантом» решения стоящих перед человечеством задач.