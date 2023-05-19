Представляя электрический пикап Cybertruck осенью 2019 года, компания Tesla выставила на обозрение прототип электрического квадроцикла Cyberquad, который был собран на агрегатной базе стороннего производства. Тогда предполагалось, что такое транспортное средство будет выпускаться Tesla в качестве сопутствующего товара для Cybertruck, и его можно будет перевозить в кузове пикапа. Издание Electrek обнаружило, что торговую марку «Cyberquad» компания Tesla зарегистрировала только недавно, и она относится к электрическим транспортным средствам, включая варианты повышенной проходимости.
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По сути, это косвенно говорит о намерениях Tesla наладить выпуск электрических квадроциклов, пусть и в неопределённом будущем. Илон Маск (Elon Musk) на ежегодном собрании акционеров недавно признался, что ежегодный объём выпуска пикапов Cybertruck не превысит 250 или 500 тысяч экземпляров, и на фоне намерений производить по 20 млн электромобилей в год к концу десятилетия это выглядит весьма консервативной оценкой. Скорее всего, квадроциклы Tesla останутся куда более нишевыми изделиями.
В сотрудничестве с партнёрской компанией Tesla уже наладила выпуск электрических квадроциклов для детей по цене $1900 за штуку, но партию этих игрушек пришлось отозвать для замены контроллеров электродвигателя, причём ремонт покупателям предлагалось осуществлять собственными силами после предоставления исправных запасных частей.