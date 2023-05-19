Поскольку этот электромобиль сделала не компания Tesla.

Достижения электрического гиперкара Rimac Nevera, помимо прочих 22 мировых рекордов, включали и способность разогнаться до 100 км/ч за 1,82 секунды, и эти события могли затрагивать сферу интересов компании Tesla, которая время от времени пытается заявить свои претензии на мировые рекорды скорости для серийных электромобилей. Её продукция, кстати, в отличие от многих конкурентов, не выпускается штучно, а обычно ещё и предлагает довольно комфортные условия для перемещения пяти или семи человек, не говоря уже о куда более доступной стоимости.

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Источник изображения: Electrek

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Когда Илона Маска (Elon Musk) на страницах Twitter спросили, что он думает о способности второго поколения Tesla Roadster побить рекорды скорости Rimac Nevera, он ответил символом громкого смеха. Возможно, тем самым глава компании намекнул, что спорткар Tesla Roadster нового поколения сможет разгоняться до 100 км/ч быстрее или обходить гораздо более дорогой Rimac Nevera по каким-то другим свойствам. По некоторым оценкам, Tesla Roadster второго поколения с опциональной системой реактивной тяги SpaceX сможет разгоняться до 100 км/ч где-то за 1,1 секунды, но очевидно, что использовать её на дорогах общего пользования будет проблематично.