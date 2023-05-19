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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Applied Materials и IMEC помогут работе консорциума Rapidus в Японии, который собирается выпускать 2-нм чипы
Осваивать новый техпроцесс в Японии будут всем миром.
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Проведение встречи лидеров стран «большой семёрки» в Японии на этой неделе не помешало местным властям параллельно провести ещё одно мероприятие с участием руководства нескольких крупных зарубежных компаний полупроводникового сектора. Если представители Micron Technology относительно своих планов по развитию производства в Японии высказались накануне достаточно подробно, то цель визита руководителей многих других компаний в Токио была не очень ясна. Дополнительные разъяснения на этот счёт предоставило издание Nikkei Asian Review.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Тайваньская TSMC, как известно, строит на западе Японии совместное предприятие с Sony и Denso, которое будет заниматься контрактным производством чипов. Экспериментальную линию по упаковке чипов памяти собирается построить в Японии корейская компания Samsung Electronics. Американская Micron Technology будет модернизировать своё предприятие в Японии, доставшееся от Elpida Memory, чтобы освоить на нём выпуск микросхем памяти по передовой технологии с использованием EUV-литографии. В состав делегации также вошли руководители Intel, IMEC, Applied Materials и IBM. Последняя выступает в роли «технологического донора» для японского консорциума Rapidus, который рассчитывает к 2027 году наладить на территории Японии производство 2-нм чипов на контрактной основе.

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Как выяснилось, визит в Японию представителей Applied Materials и IMEC тоже связан с реализацией этого проекта. Applied Materials, которая специализируется на поставках литографического оборудования, собирается увеличить штат японских инженеров на 800 человек, чтобы облегчить местным клиентам освоение новых литографических технологий, и Rapidus предсказуемо станет одним из них. Для схожих целей бельгийская исследовательская компания IMEC организует на острове Хоккайдо работу профильного центра. К концу десятилетия японские поставщики собираются утроить выручку от реализации полупроводниковой продукции местного производства.

#полупроводники #литографическое производство #япония #rapidus #imec
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