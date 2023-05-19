Сумму размажут на десять лет.

Если власти соседнего Евросоюза на субсидирование региональной полупроводниковой промышленности смогли выделить 43 млрд евро, то гордая и независимая Великобритания, как отмечает Bloomberg, предпочла ограничиться всего 1 млрд фунтов стерлингов, причём растянет эту сумму на десять лет. Средства будут выделяться очень избирательно, и приоритет отдан сфере исследований и разработок.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Помимо технологий сетей связи 5G и распознавания лиц, субсидии могут быть направлены на сферу разработки компонентов для электромобилей и полупроводниковых материалов нового поколения. Вполне вероятно, что часть субсидий достанется и холдингу Arm, который разрабатывает процессорные архитектуры, хотя номинально и принадлежит японской корпорации SoftBank, которая в ходе грядущего IPO собирается вывести на биржу в Нью-Йорке лишь малую часть акций британского разработчика процессоров. К осени британские чиновники готовы будут объявить о мерах поддержки производства чипов, но пока стратегия подразумевает сотрудничество с надёжными зарубежными поставщиками в лице компаний из Японии, Южной Кореи и Тайваня.