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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Великобритания выделила 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку национальной полупроводниковой отрасли
Сумму размажут на десять лет.
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Если власти соседнего Евросоюза на субсидирование региональной полупроводниковой промышленности смогли выделить 43 млрд евро, то гордая и независимая Великобритания, как отмечает Bloomberg, предпочла ограничиться всего 1 млрд фунтов стерлингов, причём растянет эту сумму на десять лет. Средства будут выделяться очень избирательно, и приоритет отдан сфере исследований и разработок.

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Источник изображения: Bloomberg

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Помимо технологий сетей связи 5G и распознавания лиц, субсидии могут быть направлены на сферу разработки компонентов для электромобилей и полупроводниковых материалов нового поколения. Вполне вероятно, что часть субсидий достанется и холдингу Arm, который разрабатывает процессорные архитектуры, хотя номинально и принадлежит японской корпорации SoftBank, которая в ходе грядущего IPO собирается вывести на биржу в Нью-Йорке лишь малую часть акций британского разработчика процессоров. К осени британские чиновники готовы будут объявить о мерах поддержки производства чипов, но пока стратегия подразумевает сотрудничество с надёжными зарубежными поставщиками в лице компаний из Японии, Южной Кореи и Тайваня.

#полупроводники #великобритания #субсидии #ниокр
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