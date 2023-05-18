На безрыбье и Япония — Тайвань.

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Поскольку японская столица на этой неделе стала местом проведения встречи лидеров стран «большой семёрки», премьер-министру Великобритании Риши Сунаку (Rishi Sunak) удалось договориться с японскими партнёрами о расширении сотрудничества, как сообщает Bloomberg. Альтернативная энергетика и полупроводниковые компоненты станут приоритетными направлениями взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

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Источник изображения: Bloomberg

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Японские инвесторы, в частности, собираются в течение ближайших десяти лет вложить не менее 10 млрд фунтов стерлингов в энергетическую отрасль Великобритании — преимущественно в ветровые электростанции морского базирования. Sumitomo Corporation отдельно инвестирует около 4 млрд фунтов стерлингов в энергетические проекты на британском побережье, а два других крупных японских инвестора вложатся в сферу коммерческой и жилой недвижимости. О британской стратегии развития в сфере полупроводниковых компонентов будет подробно рассказано в эту пятницу.