Агентство Bloomberg по косвенным данным определило, что основатель и бессменный руководитель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) в текущем году богател быстрее других представителей технологической сферы. За счёт более чем двукратного роста курса акций основанной им компании он смог увеличить личное благосостояние на 98%, обойдя даже Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), который довольствовался 94% прироста.
реклама
Впрочем, в абсолютном выражении Цукерберг всё равно богаче Хуана, поскольку первый располагает $88,7 млрд, а второй довольствуется $27,3 млрд. Так или иначе, в основе благосостояния главы NVIDIA лежат акции компании, поэтому если их курс снизится, то он пропорционально "обеднеет". Акции NVIDIA с начала года оказались самыми динамично растущими в цене бумагами в индексе S&P 500.