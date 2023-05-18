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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA в этом году богател быстрее прочих миллиардеров отрасли
Обогнал даже Цукерберга, но не в абсолютном измерении.
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Агентство Bloomberg по косвенным данным определило, что основатель и бессменный руководитель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) в текущем году богател быстрее других представителей технологической сферы. За счёт более чем двукратного роста курса акций основанной им компании он смог увеличить личное благосостояние на 98%, обойдя даже Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), который довольствовался 94% прироста.

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Источник изображения: NVIDIA

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Впрочем, в абсолютном выражении Цукерберг всё равно богаче Хуана, поскольку первый располагает $88,7 млрд, а второй довольствуется $27,3 млрд. Так или иначе, в основе благосостояния главы NVIDIA лежат акции компании, поэтому если их курс снизится, то он пропорционально "обеднеет". Акции NVIDIA с начала года оказались самыми динамично растущими в цене бумагами в индексе S&P 500.

#nvidia #аналитика #финансы #акции #дженсен хуанг
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