Компания AMD охотнее сбрасывает цены на процессоры.

Аналитики Bernstein выразили уверенность в способности рынка ПК восстановиться до уровня, предшествовавшего пандемии, ближе к концу текущего года. По их мнению, сейчас коррекция складских запасов процессоров активнее проявляется в сегменте ноутбуков, поскольку поставки производителями отстают от продаж в рознице где-то на 10% против 24% кварталом ранее. В настольном сегменте они в прошлом квартале отставали на все 16% против 11% в четвёртом квартале прошлого года.

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Источник изображения: AMD

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Компания AMD сильнее снижает цены в попытке избавиться от складских излишков, чем Intel. У первой средняя цена реализации процессоров последовательно упала на 19%, а у второй только на 6%. Коррекция складских запасов продлится ещё квартал или два, но во второй половине года ситуация на рынке ПК должна нормализоваться, и спрос выйдет на уровни, присущие периоду до начала пандемии.