И при этом не будет зависеть от Тайваня.

Свои контрактные услуги корпорация Intel в новых условиях готова предлагать не только тем клиентам, которые хотят изготавливать непосредственно кристаллы с чипами, но и желающим получить доступ к технологиям упаковки этих чипов в корпус. По информации Barron’s, представители контрактного подразделения Intel назвали географическую распределённость предприятий компании важным конкурентным преимуществом, намекая на уязвимость Тайваня с его высокой концентрацией профильных предприятий.

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Источник изображения: Tesla

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Процессорный гигант собирается развивать услуги по контрактному производству и тестированию чипов на своём предприятии в штате Нью-Мексико. Intel собирается использовать стеклянную подложку, которая обеспечивает более высокую жёсткость по сравнению с имеющимися материалами, а также интегрировать оптические соединения с целью повышения пропускной способности интерфейсов. Дорога на конвейер Intel будет открыта даже для тех компаний, которые предпочитают доверять изготовление кристаллов чипов другим подрядчикам. Intel уже удалось привлечь к своим услугам Cisco и Amazon, она ведёт переговоры с семью из десяти крупнейших клиентов на мировом рынке.