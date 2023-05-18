Сегодня в Японии состоялась встреча группы правительственных чиновников во главе с премьер-министром Фумио Кисидой (Fumio Kishida) с делегацией представителей зарубежных компаний, которые могут претендовать на развитие в Стране восходящего солнца современных полупроводниковых производств. Цель визита в Японию главы Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) информационными агентствами пока никак не освещается, зато издание Nikkei Asian Review сообщило, что Micron Technology в ближайшие годы собирается потратить $3,6 млрд на модернизацию своего предприятия по производству микросхем оперативной памяти в Хиросиме.
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С 2013 года компания вложила в это предприятие, унаследованное от Elpida, около $13 млрд. Планы американского производителя включают установку к следующем году передового оборудования ASML для работы с EUV-литографией, которое впервые попадёт в Японию. На профильных производственных линиях Micron рассчитывает наладить выпуск микросхем памяти по передовым техпроцессам. Японские власти, по предварительным данным, уже готовы выделить американскому производителю до $1,5 млрд субсидий.