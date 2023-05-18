Канал CNBC вчера опубликовал содержательное интервью с Илоном Маском (Elon Musk), которое по времени публикации наложилось на его комментарии с ежегодного собрания акционеров Tesla, а потому осталось в тени соответствующих информационных поводов. Тем не менее, беседа миллиардера в интерьерах производственного цеха Tesla определённо заслуживает большего внимания, а потому нам хотелось бы поделиться откровениями Маска, касающимися его образа жизни.
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Строго говоря, изначально речь шла об удалённой работе, которую Илон Маск, как известно, не приветствует. Глава Tesla долго подбирал образное сравнение для описания процесса удалённой работы, и остановился на «компьютерном классе, живущем в ла-ла лэнде», назвав право офисных работников оставаться дома морально неоправданным. Производственный персонал, сотрудники логистической сферы и специалисты пищевой промышленности — все они должны оставаться на рабочих местах, чтобы выполнять функции. Офисные сотрудники, по мнению Илона Маска, подобных привилегий не достойны, а потому тоже должны оставаться на рабочих местах.
Когда речь зашла о трудовом распорядке самого Илона Маска, он пояснил, что хотя и работает семь дней в неделю, подобного рвения от окружающих не ожидает и не требует. У миллиардера не более трёх выходных за год, а спит он около шести часов в сутки. Ведущий канала CNBC на эти признания даже невольно отреагировал заявлением, что это не так уж мало, и он ожидал меньшего.