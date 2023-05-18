А спит он по шесть часов в сутки.

Канал CNBC вчера опубликовал содержательное интервью с Илоном Маском (Elon Musk), которое по времени публикации наложилось на его комментарии с ежегодного собрания акционеров Tesla, а потому осталось в тени соответствующих информационных поводов. Тем не менее, беседа миллиардера в интерьерах производственного цеха Tesla определённо заслуживает большего внимания, а потому нам хотелось бы поделиться откровениями Маска, касающимися его образа жизни.

реклама

Источник изображения: CNBC

Строго говоря, изначально речь шла об удалённой работе, которую Илон Маск, как известно, не приветствует. Глава Tesla долго подбирал образное сравнение для описания процесса удалённой работы, и остановился на «компьютерном классе, живущем в ла-ла лэнде», назвав право офисных работников оставаться дома морально неоправданным. Производственный персонал, сотрудники логистической сферы и специалисты пищевой промышленности — все они должны оставаться на рабочих местах, чтобы выполнять функции. Офисные сотрудники, по мнению Илона Маска, подобных привилегий не достойны, а потому тоже должны оставаться на рабочих местах.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Когда речь зашла о трудовом распорядке самого Илона Маска, он пояснил, что хотя и работает семь дней в неделю, подобного рвения от окружающих не ожидает и не требует. У миллиардера не более трёх выходных за год, а спит он около шести часов в сутки. Ведущий канала CNBC на эти признания даже невольно отреагировал заявлением, что это не так уж мало, и он ожидал меньшего.