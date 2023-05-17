Intel, Micron, Applied Materials и IBM будут представлять интересы американской промышленности.

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Как удалось выяснить Reuters, завтра должна состояться встреча японских чиновников во главе с премьер-министром страны Фумио Кисидой (Fumio Kishida) и делегации зарубежных производителей чипов и оборудования для их выпуска. Как ожидается, японские чиновники будут уговаривать зарубежные компании организовать локальное производство, привлекая их субсидиями.

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Источник изображения: Reuters

Одной только Samsung Electronics могут перепасть до $110 млн, если она согласится построить неподалёку от Токио предприятие по упаковке чипов, на котором будет отрабатывать соответствующие технологии в сотрудничестве с японскими партнёрами. Субсидии японских властей смогут покрыть до трети затрат корейских инвесторов на строительство предприятия.

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Помимо Samsung, в мероприятии на высшем уровне будут принимать участие представители Intel, Micron, TSMC, Applied Materials, IBM и IMEC. Судя по составу участников, власти Страны восходящего солнца заинтересованы в организации на своей территории выпуска не только микросхем, но и оборудования для их производства, а также появлении профильных исследовательских центров.