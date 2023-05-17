Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск признался в зависимости Tesla от компании TSMC
Последняя снабжает первую процессорами.
рекомендации
<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

В своей эволюции платформа Tesla для активной помощи водителю пережила три поколения. Первое базировалось на компонентах израильской компании Mobileye, но первый громкий инцидент со смертельным исходом рассорил компании, и в тот момент Илон Маск (Elon Musk) счёл возможным обратиться за помощью к компании NVIDIA, с основателем которой находился в приятельских отношениях. В третьем поколении аппаратная платформа Tesla перешла на использование процессоров FSD собственной разработки, выпуском которых на контрактной основе по 14-нм технологии занимается компания Samsung Electronics.

реклама

Рассуждая о тесных связях крупных компаний с экономикой Китая и Тайваня, Илон Маск в ходе интервью каналу CNBC признался, что компания Tesla зависит от TSMC, поскольку та снабжает её процессорами. Из контекста этого заявления не было понятно, о каких процессорах идёт речь. Очевидно, что TSMC является крупнейшим контрактным производителем чипов в мире, и Tesla в своих системах не ограничивается только процессорами собственной разработки.

Источник изображения: CNBC

рекомендации
-10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

С другой стороны, уже давно ходят слухи о намерениях Tesla в четвёртом поколении своей платформы сменить Samsung на TSMC, которая готова наладить для компании Илона Маска выпуск нейронных процессоров нового поколения по 4-нм технологии. Возможно, переход на эту платформу уже близок по времени, и глава Tesla счёл возможным подчеркнуть важность сотрудничества с TSMC для бизнеса своей компании.

#samsung #полупроводники #tsmc #tesla #илон маск #тайвань
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск пообещал, что будет эксплуатировать Cybertruck на ежедневной основе
Спорткар Tesla Roadster встанет на конвейер не ранее 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
26
Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store
4
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
27
По вашим заявкам: разгон 7,62-мм пулемёта Калашникова ПКП "Печенег" - полный гайд
6
Пекин неожиданно решил понизить градус напряженности вокруг Тайваня
5
Небольшое тестирование в игре Valkyrie Elysium
+
Краткий обзор и тестирование F+ FLAPTOP I, или заметки "бомжа-одноканальщика"
14
Сверхновые звезды: Что это такое, как они появляются и какова их роль в жизни Вселенной
2
10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК
+
Эрдоган обвинил Байдена в попытке отстранить его от власти
+

Сейчас обсуждают

Хомяк Шешунчик
10:57
Не переживайте, когда все области Украины войдут в состав РФ, новые поданные увеличат эту цифру.
Число объявлений на площадке «Авито» превысило 150 000 000 – это больше, чем население России
V1RUS
10:55
Панин плохо влияет на Макрона.
Франция передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP-EG, аналогичные Storm Shadow
gunmsndfhjks sdfgdsfg
10:55
Всё, пал последний рубеж -- теперь доллару точно конец!
Мадуро: Венесуэла будет двигаться к отказу от доллара в расчетах со странами
Дилдошбек
10:54
)
Число объявлений на площадке «Авито» превысило 150 000 000 – это больше, чем население России
Артём Николаев
10:54
RAM-Диск это чисто под какой-нибудь кэш. Любой сбой и прощайте данные. Плюс при старте машины он будет чистый, понадобится ещё время чтобы его привести в рабочее положение. Я по молодости размышлял на...
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
V1RUS
10:47
Отличный материал! Написан грамотно и профессионально.
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
Хомяк Шешунчик
10:47
это больше чем население усраины в 10 раз, усраинцы негодуют
Число объявлений на площадке «Авито» превысило 150 000 000 – это больше, чем население России
Артём Николаев
10:47
PrimoCache юзал в триале, да, прикольно. Пробовал и на серваке, но лицензия под него безумно дорогая. Ещё думал про хардварный RAID c кэшем, но мой старый Адаптек такое не умеет. В ПК возможно дойду д...
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
Хомяк Шешунчик
10:47
Это мальчик или девочка, Я не понял. ? Однозначно с такой патологией оно долго не проживет. На лицо внушительный список заболеваний у данного туловища. И видно сасать оно любит, вон как шланг сасёт.....
ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
RestFunction
10:46
Его более 149 никогда и не было.
Число объявлений на площадке «Авито» превысило 150 000 000 – это больше, чем население России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем