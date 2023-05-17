Последняя снабжает первую процессорами.

В своей эволюции платформа Tesla для активной помощи водителю пережила три поколения. Первое базировалось на компонентах израильской компании Mobileye, но первый громкий инцидент со смертельным исходом рассорил компании, и в тот момент Илон Маск (Elon Musk) счёл возможным обратиться за помощью к компании NVIDIA, с основателем которой находился в приятельских отношениях. В третьем поколении аппаратная платформа Tesla перешла на использование процессоров FSD собственной разработки, выпуском которых на контрактной основе по 14-нм технологии занимается компания Samsung Electronics.

реклама

Рассуждая о тесных связях крупных компаний с экономикой Китая и Тайваня, Илон Маск в ходе интервью каналу CNBC признался, что компания Tesla зависит от TSMC, поскольку та снабжает её процессорами. Из контекста этого заявления не было понятно, о каких процессорах идёт речь. Очевидно, что TSMC является крупнейшим контрактным производителем чипов в мире, и Tesla в своих системах не ограничивается только процессорами собственной разработки.

Источник изображения: CNBC

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

С другой стороны, уже давно ходят слухи о намерениях Tesla в четвёртом поколении своей платформы сменить Samsung на TSMC, которая готова наладить для компании Илона Маска выпуск нейронных процессоров нового поколения по 4-нм технологии. Возможно, переход на эту платформу уже близок по времени, и глава Tesla счёл возможным подчеркнуть важность сотрудничества с TSMC для бизнеса своей компании.