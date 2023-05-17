В своей эволюции платформа Tesla для активной помощи водителю пережила три поколения. Первое базировалось на компонентах израильской компании Mobileye, но первый громкий инцидент со смертельным исходом рассорил компании, и в тот момент Илон Маск (Elon Musk) счёл возможным обратиться за помощью к компании NVIDIA, с основателем которой находился в приятельских отношениях. В третьем поколении аппаратная платформа Tesla перешла на использование процессоров FSD собственной разработки, выпуском которых на контрактной основе по 14-нм технологии занимается компания Samsung Electronics.
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Рассуждая о тесных связях крупных компаний с экономикой Китая и Тайваня, Илон Маск в ходе интервью каналу CNBC признался, что компания Tesla зависит от TSMC, поскольку та снабжает её процессорами. Из контекста этого заявления не было понятно, о каких процессорах идёт речь. Очевидно, что TSMC является крупнейшим контрактным производителем чипов в мире, и Tesla в своих системах не ограничивается только процессорами собственной разработки.
С другой стороны, уже давно ходят слухи о намерениях Tesla в четвёртом поколении своей платформы сменить Samsung на TSMC, которая готова наладить для компании Илона Маска выпуск нейронных процессоров нового поколения по 4-нм технологии. Возможно, переход на эту платформу уже близок по времени, и глава Tesla счёл возможным подчеркнуть важность сотрудничества с TSMC для бизнеса своей компании.