И это не обещание, а всего лишь робкая надежда Илона Маска.

Как отмечает Electrek, Илону Маску (Elon Musk) на встрече с акционерами не удалось избежать вопроса о сроках начала производства спорткара Roadster второго поколения, который был формально представлен ещё в 2017 году и должен был встать на конвейер в 2020 году, но с тех пор соответствующее событие регулярно откладывалось.

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Источник изображения: Tesla

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Илон Маск на этой неделе подчеркнул, что эта машина с выдающимися характеристиками никогда не станет массовой с точки зрения влияния на выручку Tesla, но сможет продемонстрировать неплохую норму прибыли. Для электромобиля стоимостью около $250 000 это вполне ожидаемо. Глава Tesla выразил уверенность, что разработка второго поколения Roadster будет завершена до конца этого года, но вот обещать начало выпуска в следующем году он не стал, выразив лишь надежду на реализацию подобного сценария. Поскольку модель останется нишевой, к приоритетным задачам запуск её массового производства предсказуемо не относится.