Они уже научились колотить по яйцам.

Глядя на очередное видео с демонстрацией способностей человекоподобных роботов Tesla Optimus, охотно верится в то, что человек в случае опасности сможет от них убежать, поскольку они хотя уже и научились ходить без посторонней помощи, делают это довольно медленно. Как отмечает Electrek, на ежегодном собрании акционеров Tesla продемонстрировала ролик, описывающий новые способности разрабатываемых компанией человекоподобных роботов.

реклама

Источник изображения: Tesla, Electrek

Часть событий ролика происходит в интерьере производственного помещения, где собираются электрические пикапы Cybertruck. Такое соседство неслучайно, ведь оба вида продукции должны собираться на предприятии Tesla в Техасе рядом со зданием новой штаб-квартиры. По цеху пятёрка роботов просто неспешно передвигается, но в ролик попали кадры и с передвижением прототипа в окрестностях административного здания Tesla. Воспринимаемую при помощи камер обстановку эти роботы запоминают и анализируют, формируя цифровые карты местности для последующей навигации.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Инженерам Tesla также приходится обучать роботов различным манипуляциям с гибкими и хрупкими предметами, включая и тренировку при помощи оператора, за которым прототип повторяет все движения. Манипуляторы роботов уже научились дозировать усилие. С одной стороны, это позволяет не повреждать захватываемые предметы, а с другой — прилагать адекватное воздействие там, где это нужно. Например, разбитое манипулятором куриное яйцо не растеклось сразу, но нарушенная целостность оболочки позволила ассистенту без труда вылить содержимое на пол.