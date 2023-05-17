Глядя на очередное видео с демонстрацией способностей человекоподобных роботов Tesla Optimus, охотно верится в то, что человек в случае опасности сможет от них убежать, поскольку они хотя уже и научились ходить без посторонней помощи, делают это довольно медленно. Как отмечает Electrek, на ежегодном собрании акционеров Tesla продемонстрировала ролик, описывающий новые способности разрабатываемых компанией человекоподобных роботов.
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Часть событий ролика происходит в интерьере производственного помещения, где собираются электрические пикапы Cybertruck. Такое соседство неслучайно, ведь оба вида продукции должны собираться на предприятии Tesla в Техасе рядом со зданием новой штаб-квартиры. По цеху пятёрка роботов просто неспешно передвигается, но в ролик попали кадры и с передвижением прототипа в окрестностях административного здания Tesla. Воспринимаемую при помощи камер обстановку эти роботы запоминают и анализируют, формируя цифровые карты местности для последующей навигации.
Инженерам Tesla также приходится обучать роботов различным манипуляциям с гибкими и хрупкими предметами, включая и тренировку при помощи оператора, за которым прототип повторяет все движения. Манипуляторы роботов уже научились дозировать усилие. С одной стороны, это позволяет не повреждать захватываемые предметы, а с другой — прилагать адекватное воздействие там, где это нужно. Например, разбитое манипулятором куриное яйцо не растеклось сразу, но нарушенная целостность оболочки позволила ассистенту без труда вылить содержимое на пол.