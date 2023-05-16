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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SMIC отныне стесняется упоминать о 14-нм технологии
Возможно, к этому её подтолкнули санкции со стороны США.
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Тайваньский ресурс DigiTimes вчера заострил внимание на отсутствии упоминаний о 14-нм и более современных техпроцессах в докладе руководства китайской компании SMIC на минувшем квартальном отчётном мероприятии, которое завершилось в прошлую пятницу. Представители этого крупнейшего контрактного производителя чипов в Китае предпочли сделать упор на росте спроса в сегменте зрелой литографии от компаний-соотечественников, но передовые технологии как таковые не обсуждали.

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Источник изображения: SMIC

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Более того, как утверждают очевидцы, из главного перечня предлагаемых услуг на сайте SMIC упоминание о 14-нм техпроцесса тоже исчезло, хотя его всё ещё можно обнаружить в смежных разделах сайта этого китайского производителя. Санкции США с прошлого октября ограничивают SMIC в получении доступа к технологическому оборудованию для выпуска определённого ассортимента 14-нм продукции. Вполне возможно, что от афиширования профильной деятельности SMIC сейчас предпочитает воздерживаться, чтобы не усугублять собственное положение. Летом прошлого года стало известно, что SMIC около года снабжала одно из клиентов полупроводниковыми компонентами, которые по своим характеристикам близки к 7-нм изделиям конкурентов. Проблема заключается в том, что перенести эту технологию на массовое производство довольно сложных чипов при экономически обоснованных затратах не удастся.

#полупроводники #литографическое производство #санкции #китайские производители #smic
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