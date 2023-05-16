Юристы должны по-прежнему одобрять его судьбоносные заявления.

В августе 2018 года, рассчитывая на поддержку арабских инвесторов, Илон Маск (Elon Musk) со страниц Twitter сделал своё знаменитое заявление о готовности выкупить акции Tesla. Приватизация в итоге так и не состоялась, а многие инвесторы потеряли десятки миллионов долларов на колебаниях курса акций этой компании. Суд не обязал Маска выплачивать им причинённый ущерб, но миллиардер отделался двумя штрафами на общую сумму $40 млн, лишился поста председателя совета директоров Tesla, а также обязался все существенные заявления о судьбе компании предварительно согласовывать с корпоративными юристами.

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Пытаясь оспорить этот запрет, Илон Маск подал иск против Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чьё решение ограничило его в подобных действиях. По информации Reuters, апелляционный окружной суд в Нью-Йорке не стал удовлетворять жалобу Маска, в которой он требовал пересмотреть условия публикации своих твитов или вообще снять ограничения.

Источник изображения: The Verge

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Согласно формулировке судебных органов, Маск не может оспаривать решение SEC только по той причине, что поменял свою точку зрения, и для отмены ограничений ему следовало бы изначально инициировать переговоры с данным ведомством в установленном законе порядке, чего сделано не было.