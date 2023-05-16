В августе 2018 года, рассчитывая на поддержку арабских инвесторов, Илон Маск (Elon Musk) со страниц Twitter сделал своё знаменитое заявление о готовности выкупить акции Tesla. Приватизация в итоге так и не состоялась, а многие инвесторы потеряли десятки миллионов долларов на колебаниях курса акций этой компании. Суд не обязал Маска выплачивать им причинённый ущерб, но миллиардер отделался двумя штрафами на общую сумму $40 млн, лишился поста председателя совета директоров Tesla, а также обязался все существенные заявления о судьбе компании предварительно согласовывать с корпоративными юристами.
реклама
Пытаясь оспорить этот запрет, Илон Маск подал иск против Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чьё решение ограничило его в подобных действиях. По информации Reuters, апелляционный окружной суд в Нью-Йорке не стал удовлетворять жалобу Маска, в которой он требовал пересмотреть условия публикации своих твитов или вообще снять ограничения.
Согласно формулировке судебных органов, Маск не может оспаривать решение SEC только по той причине, что поменял свою точку зрения, и для отмены ограничений ему следовало бы изначально инициировать переговоры с данным ведомством в установленном законе порядке, чего сделано не было.