Об этом заявил Илон Маск после встречи с президентом страны.

Едва назначив вместо себя нового генерального директора Twitter, Илон Маск (Elon Musk) принялся активно вести переговоры, связанные с бизнесом другой принадлежащей ему компании — Tesla. На прошлой неделе он встречался с главой Samsung Electronics, который посетил США, а сегодня ресурс Electrek сообщил о визите Маска во Францию для встречи с президентом Эммануэлем Макроном (Emmanuel Macron).

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Источник изображения: Electrek

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Как уточняется, участники встречи обсуждали потенциальные крупные инвестиции Tesla в экономику Франции. Не исключено, что компания Илона Маска всё же построит во Франции предприятие по производству электромобилей, поскольку до появление подобной площадки в Германии руководство Tesla рассматривало в качестве альтернативы именно Францию. Одного предприятия на территории Европы компании явно не хватит, поскольку к 2030 году она намеревается выпускать по всему миру по 20 млн электромобилей ежегодно.