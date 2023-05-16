Как стало понятно из интервью сайту PCWorld корпоративного вице-президента AMD Дэвида Макафи (David McAfee), эта компания не считает целесообразным оснащать специализированными блоками ускорения искусственного интеллекта XDNA свои настольные процессоры, поскольку модели этого сегмента не так ограничены в «энергетическом бюджете», как мобильные, чтобы оправдать подобные изменения.
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В мобильном же сегменте наличие специализированного ускорителя в составе процессора позволяет добиться высокой эффективности соответствующих операций с точки зрения энергопотребления. Вслед за двумя моделями мобильных Ryzen 7000 такие блоки могут получить и прочие модели процессоров для ноутбуков, причём архитектура XDNA в этом сегменте будет эволюционировать и развиваться от поколения к поколению.
Сейчас основная часть операций в сегменте ИИ, как поясняет представитель AMD, осуществляется в облачной среде, что не может устраивать корпоративных клиентов с точки зрения информационной безопасности, поэтому значимость локальных аппаратных ресурсов для обработки данных в таких системах со временем будет расти. В ближайшие три года программная отрасль должна будет продемонстрировать, насколько она готова оптимизировать свои разработки под новые тенденции.