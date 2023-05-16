По данным Bloomberg, опирающимся на официальную отчётность фонда Berkshire Hathaway, по итогам первого квартала эта структура американского миллиардера Уоррена Баффетта (Warren Buffett) избавилась от последних акций TSMC, которые начала распродавать ещё в прошлом году. Тогда позиции данного фонда в капитале компании сократились сразу на 86%.
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Как признался сам миллиардер на встрече с инвесторами в этом месяце, подобные шаги были предприняты из-за беспокойства по поводу нарастающей геополитической напряжённости в отношениях КНР и Тайваня. Основная часть предприятий TSMC расположена именно на Тайване. Компания при этом является ведущим контрактным производителем полупроводниковой продукции в мире, и столь высокая степень географической концентрации бизнеса формирует определённые риски. Саму по себе TSMC Баффетт характеризует только с положительной стороны, но жалуется на географическое положение профильных предприятий. Попутно миллиардер заявил, что предпочитает вкладывать средства в японскую экономику, а не Тайвань.