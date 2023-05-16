Основным мотивом стала геополитическая напряжённость вокруг Тайваня.

По данным Bloomberg, опирающимся на официальную отчётность фонда Berkshire Hathaway, по итогам первого квартала эта структура американского миллиардера Уоррена Баффетта (Warren Buffett) избавилась от последних акций TSMC, которые начала распродавать ещё в прошлом году. Тогда позиции данного фонда в капитале компании сократились сразу на 86%.

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Источник изображения: Bloomberg

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Как признался сам миллиардер на встрече с инвесторами в этом месяце, подобные шаги были предприняты из-за беспокойства по поводу нарастающей геополитической напряжённости в отношениях КНР и Тайваня. Основная часть предприятий TSMC расположена именно на Тайване. Компания при этом является ведущим контрактным производителем полупроводниковой продукции в мире, и столь высокая степень географической концентрации бизнеса формирует определённые риски. Саму по себе TSMC Баффетт характеризует только с положительной стороны, но жалуется на географическое положение профильных предприятий. Попутно миллиардер заявил, что предпочитает вкладывать средства в японскую экономику, а не Тайвань.