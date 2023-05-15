Второй вторник месяца, как поясняет Phoronix, традиционно является датой выхода плановых обновлений безопасности для систем на базе процессоров Intel, но на прошлой неделе пятничное обновление микрокода позволило судить о том, что компания несколько выбилась из ритма. Рекомендации по устранению уязвимостей процессоров Intel в микрокоде затронули обширный перечень продукции этой марки, включая актуальные и прошлые семейства в мобильном, серверном и настольном сегментах.
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Например, мобильные Kaby Lake и Lakefield, которые были представлены ещё в 2016 и 2019 годах соответственно, содержат указанную уязвимость, а потому она подлежит устранению через обновление микрокода. Каков характер уязвимости, не уточняется — возможно, об этом станет известно уже после принятия необходимых мер по защите систем на базе процессоров Intel. Пользователям Linux эти исправления уже доступны, разработчики для Windows наверняка предложат их в скором времени, а последними отреагируют производители материнских плат, которые начнут распространять профильные обновления BIOS.