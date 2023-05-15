Теперь не всё будет завязано на сопротивление рулению.

Использовать видео с салонной камеры, как отмечает Elctrek, для слежения за направлением взгляда водителя Tesla в своих электромобилях начала с 2021 года, хотя непосредственно камера в районе зеркала заднего вида давно прописалась в интерьере всех выпускаемых компанией моделей. Её компания использовала и для обеспечения безопасности во время стоянки, поскольку в режиме охраны записывала всё происходящее в салоне.

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Источник изображения: Tesla

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Как сообщает знакомый с исходным кодом ПО компании Tesla энтузиаст Green, в последнее время в нём добавились параметры, учитывающие способность водителя адекватно следить за дорогой. Камера, обращённая в салон, считает частоту зеваний и медленных морганий водителя, а также продолжительность периодов, когда глаза водителя закрыты, а его корпус отклоняется от вертикали. Сопоставляя эти данные с отклонениями машины от траектории, программное обеспечение Tesla может создавать условия для вмешательства автоматики в процесс управления. Тем более, что контролировать состояние водителя бортовое ПО будет постоянно, а не только при включении автопилота или подобных систем.