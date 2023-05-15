Агентство Bloomberg чётко осознаёт важность выдачи резонансных материалов на рубеже воскресенья и понедельника, поскольку это самый «безмолвный» период для изданий, специализирующихся на новостях из мира технологий. Именно по этой причине материалы Марка Гурмана (Mark Gurman) выходят в соответствующее время.
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Традиционно они посвящаются планам компании Apple, и на этот раз представителю Bloomberg удалось добыть информацию о характеристиках процессора M3 Pro, который появится в составе серийных компьютеров марки на рубеже этого и следующего годов. Пока же образец этого 3-нм чипа тестируется разработчиками в составе прототипа ноутбука MacBook Pro под управлением грядущей macOS 14.
Из логов можно узнать, что процессор M3 Pro оснащается 12 вычислительными ядрами, половина из которых заточена на быстродействия, а другая — на экономию электроэнергии. Предшественник в лице M2 Pro смещал баланс в сторону производительности, предлагая те же 6 «быстрых» ядер и 4 энергоэффективных, но M3 Pro уравняет их количество. Графических процессоров стало на две штуки больше — 18 вместо 16. Наконец, с 32 до 36 Гбайт увеличился объём памяти.