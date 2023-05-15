Определены характеристики чипа M3 Pro.

Агентство Bloomberg чётко осознаёт важность выдачи резонансных материалов на рубеже воскресенья и понедельника, поскольку это самый «безмолвный» период для изданий, специализирующихся на новостях из мира технологий. Именно по этой причине материалы Марка Гурмана (Mark Gurman) выходят в соответствующее время.

реклама

Источник изображения: Apple

Традиционно они посвящаются планам компании Apple, и на этот раз представителю Bloomberg удалось добыть информацию о характеристиках процессора M3 Pro, который появится в составе серийных компьютеров марки на рубеже этого и следующего годов. Пока же образец этого 3-нм чипа тестируется разработчиками в составе прототипа ноутбука MacBook Pro под управлением грядущей macOS 14.

рекомендации RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула Дешевая 4070 MSI - надо брать Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Из логов можно узнать, что процессор M3 Pro оснащается 12 вычислительными ядрами, половина из которых заточена на быстродействия, а другая — на экономию электроэнергии. Предшественник в лице M2 Pro смещал баланс в сторону производительности, предлагая те же 6 «быстрых» ядер и 4 энергоэффективных, но M3 Pro уравняет их количество. Графических процессоров стало на две штуки больше — 18 вместо 16. Наконец, с 32 до 36 Гбайт увеличился объём памяти.