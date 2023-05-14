В десять раз больше, чем планировалось.

Река времени стремительно уносит нас от момента квартального отчёта AMD, но экспертам Morgan Stanley это не мешает переосмыслить перспективы компании в бурно развивающемся сегменте систем искусственного интеллекта. По их мнению, ранее приводимая ими оценка профильной выручки компании за следующий год в размере $100 млн является несколько консервативной, и на практике потенциал AMD в данном сегменте рынка будет раскрываться более активно.

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Источник изображения: AMD

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Выручка компании в сегменте искусственного интеллекта по итогам 2024 года, как ожидают аналитики, в худшем случае достигнет $400 млн, а в лучшем вырастет до $1,2 млрд. «Облачные» гиганты, по словам представителей Morgan Stanley, гораздо сильнее заинтересованы в покупке решений AMD, чем было принято считать. Во-вторых, бурному росту выручки компании на этом направлении будет способствовать и ценовая политика AMD. Ускорители Instinct MI300, вопреки ожиданиям, будут отдаваться клиентам не по демпинговым ценам, а в среднем по $10 000 за штуку, как и NVIDIA A100. В следующем месяце AMD одновременно с анонсом новых серверных процессоров для облачного сегмента может поделиться своей стратегией на этом рынке, как ожидают в Morgan Stanley.