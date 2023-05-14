В последние месяцы взаимоотношения Японии и Южной Кореи заметно потеплели, хотя ещё несколько лет назад страны вводили друг против друга экспортные санкции, грозившие корейским производителям памяти дефицитом технических газов, необходимых для работы. Как сообщает Nikkei Asian Review, компания Samsung Electronics решила воспользоваться «оттепелью», чтобы построить в Йокогаме новый исследовательский центр, который расположится рядом с уже существующим, но сосредоточится на изучении передовых методов упаковки чипов.
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На строительство центра Samsung намеревается потратить не менее $222 млн, но до трети всех затрат собирается вернуть в форме субсидий от японских властей. В этом центре расположится экспериментальная производственная линия, которая позволит Samsung быстрее осваивать новые методы упаковки чипов в промышленных масштабах. Функционировать новый центр начнёт в 2025 году, он обеспечит работой несколько сотен специалистов. Расположение этого подразделения Samsung выбрано с учётом наличия в Японии большого количества производителей литографического оборудования и материалов для выпуска чипов. У TSMC подобный исследовательский центр тоже есть, он расположен к северо-востоку от Токио.