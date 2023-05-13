Оборудования даже не хватает для своевременного расширения производства.

Принято считать, что избыток готовых микросхем и процессоров на складах поставщиков в этом году существенно снизил степень загрузки мощностей по их выпуску, но из комментариев представителей китайской компании SMIC, которые приводит Nikkei Asian Review, можно сделать и другие выводы. По крайней мере, во втором квартале SMIC ожидает притока заказов от китайских клиентов, а линии по выпуску 28-нм и 40-нм продукции у неё работают с полной нагрузкой уже сейчас.

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Компании, по словам руководства, даже приходится торопить поставщиков оборудования, чтобы ускорить расширение производства 40-нм и 28-нм продукции. Китайские заказчики SMIC воспользовались ситуацией, чтобы увеличить свою долю рынка, поэтому им требуется больше чипов. В текущем квартале SMIC рассчитывает последовательно нарастить выручку на 5 или 7%. Если в сегменте промышленной автоматизации и на автомобильном рынке спрос на чипы стабилен, то в сфере потребительской электроники и смартфонов склады всё ещё затоварены. Рынок в целом пока не готов демонстрировать восстановление во втором полугодии. По итогам всего года SMIC рассчитывает столкнуться со снижением выручки более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.