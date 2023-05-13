Агентство Bloomberg вчера со ссылкой на собственные источники сообщило, что японская корпорация SoftBank в рамках поданной заявки на размещение акций Arm в Нью-Йорке рассчитывает привлечь до $10 млрд. По предварительным данным, размещение акций должно состояться в сентябре, оно станет одним из крупнейших в этом году.
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Ранее представители банковского сообщества оценивали капитализацию Arm в широком диапазоне от $30 до $70 млрд, подчёркивая тем самым неопределённость ситуации на рынке полупроводниковых компонентов. Привлечение $10 млрд в ходе IPO будет обеспечено размещением только некоторой части акций Arm на бирже в Нью-Йорке, ведь SoftBank после этого рассчитывает остаться основным акционером компании.