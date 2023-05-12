Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К следующему году TSMC рассчитывает в разы увеличить объёмы выпуска 28-нм продукции за пределами Тайваня
Передовое производство сосредоточится на острове и в США.
рекомендации
Супердешевая 4070 Gigabyte Aorus - смотри
-10% на RTX 4080 Gigabyte
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Как сообщает DigiTimes, представители TSMC на отраслевом симпозиуме на острове Тайвань сообщили, что объёмы выпуска 28-нм продукции за его пределами компания собирается к 2024 году увеличить в несколько раз по сравнению с уровнем 2020 года.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

Напомним, что в разгар пандемии возник острый дефицит полупроводниковых компонентов, который в автомобильной отрасли сказывался на деятельности игроков рынка вплоть до прошлого квартала. Клиенты TSMC начали страдать от нехватки чипов, выпускаемых по довольно зрелым литографическим нормам, включая 28-нм.

Примечательно, что развивать выпуск 28-нм изделий TSMC готова преимущественно за пределами Тайваня, где сконцентрирована основная часть её передовых предприятий. Совместный проект с Sony и Denso подразумевает выпуск как раз 28-нм продукции, помимо прочего. Американские предприятия в угоду местным заказчикам должны сосредоточиться на выпуске 5-нм, 4-нм и 3-нм изделий. Возможно, у TSMC появится и предприятие на территории Германии, оно тоже наверняка сосредоточится на выпуске 28-нм чипов для местной автомобильной промышленности.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Землю на территории Тайваня компания намеревается использовать под наиболее выгодные и ответственные производственные проекты, а за пределами острова готова развивать выпуск чипов с использованием зрелой литографии. Это выгоднее экономически и надёжнее, поэтому и прирост объёмов выпуска 28-нм изделий за пределами Тайваня будет кратным. У TSMC имеются два предприятия на территории Китая, которые тоже специализируются на зрелой литографии. Правда, расширять местное производство компании наверняка помешают требования властей США к получателям субсидий, на которые TSMC очень рассчитывает в рамках проекта по строительству предприятий в Аризоне.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

До 90% мощностей TSMC по выпуску 3-нм чипов будет занято заказами Apple
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
89
Почему Артёмовск-Бахмут самая горячая точка в конфликте Украины с Россией
42
В России наблюдается рост цен на компьютерные комплектующие
51
ТОП-7 шестиядерных процессоров Intel и AMD для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
63
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
22
Операционная система macOS: скрытые функции, советы и рекомендации
11
12 видеокарт в мою коллекцию - в том числе двухчиповый монстр от nVidia
16
Чудеса оптимизации на примере некоторых консолей
21
Фильм "Подземелья и драконы: Честь среди воров": не все так плохо, как я думал
4
Российская нефть в больших количествах поступает на мировые рынки через посредников в Азии – Cradle
2

Сейчас обсуждают

Vorvort
13:40
Цитата: "Графическое подразделение AMD медленно идёт ко дну. Инженеры так и не смогли создать технологии, способные обеспечить конкуренцию на рынке высокопроизводительных решений для обучения ИИ, а ге...
Видеокарта Radeon RX 7600 будет стоить под $400, а NVIDIA останавливает выпуск GeForce RTX 3060 Ti
Вежливый_L_E_O_P_A_R_D
13:39
кумпол видел как в кремле феерверкнул? Россияне тренируются быстро эвакуироваться из Запорожской АЭС, - "Энергоатом"
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
хахахер
13:39
за границу зеля уехал на 13 дней,как только сказали,что его убьют
В Министерстве обороны РФ не подтвержают информацию о вчерашнем прорыве ВСУ
Андрей Рукавишников
13:39
Россия наоборот очищается, в Европу уехала самая лучшая, зоофил Панин, пидорас Галкин, всё самое лучшее в Европе, не переживай. И этот список очень длинный, как говорится: из России с любовью. А тепер...
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
Saf- Saf
13:38
Но, взрывается все только на окраине))) и скакуны дохнут пачками)))
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
Вежливый_L_E_O_P_A_R_D
13:37
немцы в начале WWII тоже так думали.и каддафи уверен был что все под контролем. или вон даже у таракана спрооси, пусть покажет откуда готовилось нападение. ему не до карт сейчас. а рахе пиздeц уже.
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
Saf- Saf
13:37
Умеют делить шкуру не убитого медведя))) Но это пока медведь их не порвет)))
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
хахахер
13:37
уже всё взяли,щас на вашигтон уже пошли
Власти Забайкальского края обещают выплаты военным за уничтожение танков Leopard и Abrams
Saf- Saf
13:36
Видимо орден за освобождение Европы уже приготовили Гейропейцы)))
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
A_K_
13:35
Вижу "Вежливый_L_E_O_P_A_R_D" пропускаю, ставлю минус, смотрю дальше.
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем