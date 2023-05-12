Передовое производство сосредоточится на острове и в США.

Как сообщает DigiTimes, представители TSMC на отраслевом симпозиуме на острове Тайвань сообщили, что объёмы выпуска 28-нм продукции за его пределами компания собирается к 2024 году увеличить в несколько раз по сравнению с уровнем 2020 года.

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Источник изображения: DigiTimes

Напомним, что в разгар пандемии возник острый дефицит полупроводниковых компонентов, который в автомобильной отрасли сказывался на деятельности игроков рынка вплоть до прошлого квартала. Клиенты TSMC начали страдать от нехватки чипов, выпускаемых по довольно зрелым литографическим нормам, включая 28-нм.

Примечательно, что развивать выпуск 28-нм изделий TSMC готова преимущественно за пределами Тайваня, где сконцентрирована основная часть её передовых предприятий. Совместный проект с Sony и Denso подразумевает выпуск как раз 28-нм продукции, помимо прочего. Американские предприятия в угоду местным заказчикам должны сосредоточиться на выпуске 5-нм, 4-нм и 3-нм изделий. Возможно, у TSMC появится и предприятие на территории Германии, оно тоже наверняка сосредоточится на выпуске 28-нм чипов для местной автомобильной промышленности.

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Землю на территории Тайваня компания намеревается использовать под наиболее выгодные и ответственные производственные проекты, а за пределами острова готова развивать выпуск чипов с использованием зрелой литографии. Это выгоднее экономически и надёжнее, поэтому и прирост объёмов выпуска 28-нм изделий за пределами Тайваня будет кратным. У TSMC имеются два предприятия на территории Китая, которые тоже специализируются на зрелой литографии. Правда, расширять местное производство компании наверняка помешают требования властей США к получателям субсидий, на которые TSMC очень рассчитывает в рамках проекта по строительству предприятий в Аризоне.