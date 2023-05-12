О влиянии санкций в данном случае говорить не приходится.

По данным South China Morning Post, на уходящей неделе успела отчитаться о результатах квартала и китайская компания SMIC, которая остаётся крупнейшим в стране контрактным производителем полупроводниковой продукции. Выручка сократилась на 20,6% до $1,46 млрд в годовом сравнении, а прибыль упала на 53,1% до $267 млн, хотя и превысила ожидания аналитиков, рассчитывавших только на $187 млн.

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Источник изображения: Bloomberg

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В первом квартале степень загрузки оборудования SMIC продолжала снижаться, опустившись с 79,5 до 68,1% по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. По словам представителей компании, сейчас на рынке нет признаков восстановления спроса. Прогноз на этот год SMIC корректировать не стала, ожидая снижения выручки на 10-12% и сохранения нормы прибыли на уровне около 20%. В текущем квартале, тем не менее, SMIC ожидает нарастить выручку на 5% и поднять степень загрузки оборудования по сравнению с первым кварталом. Сокращать капитальные расходы компания не собирается. Новое предприятие по выпуску 28-нм чипов в Пекине приступит к работе во второй половине текущего года.