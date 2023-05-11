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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская компания NIO готовится начать поставки электромобилей с твердотельными батареями, обеспечивающими запас хода до 1000 км
Уже этим летом такие батареи можно будет получить в аренду.
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Тайваньское издание DigiTimes в уже подзабытом формате ежедневного дайджеста сообщает, что китайский автопроизводитель NIO подал заявку на начало поставок электромобилей трёх моделей, оснащаемых тяговыми батареями твердотельного типа. Для полноразмерных транспортных средств это будет первый случай появления машин с такими тяговыми аккумуляторами на рынке. Поставкой твердотельных аккумуляторов для нужд NIO с ноября прошлого года занимается китайская компания WeLion.

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Источник изображения: NIO

Как ожидается, батареи нового типа обеспечат высокую плотность хранения электроэнергии (до 360 Вт‧ч/кг) и снижение скорости зарядки. В случае с NIO ёмкость тяговой батареи на основе твердотельных аккумуляторов будет достигать 150 кВт‧ч. Среднеразмерному седану ET7 этого должно хватать на 1000 км ходя без подзарядки, причём сама батарея будет лишь чуть тяжелее 400 кг.

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Нюанс заключается в стоимости такого аккумулятора. Батарея подобной ёмкости, изготовленная по твердотельной технологии, обошлась бы клиентам почти в $50 000, не считая стоимости самого электромобиля. По этой причине NIO на первых порах будет предлагать такие батареи только в прокат и лизинг. Устройство электромобилей этой марки позволяет за пять минут в автоматическом режиме заменить тяговую батарею на заряженную на специальной роботизированной станции. Водителю при этом даже не требуется выходить из машины.

#китай #электромобили #китайские производители #nio #аккумулятор для электромобиля #твердотельные аккумуляторы
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