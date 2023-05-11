Издание The Register обратило внимание на отчётность NVIDIA по размерам компенсационных выплат руководству компании за прошедший фискальный год. Основатель и бессменный руководитель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang), как выясняется, по итогам прошлого года получил на 10% меньше выплат из-за неспособности финансовых показателей компании достичь целевых значений.
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С другой стороны, за предшествовавшие 29 января 2023 года двенадцать месяцев глава NVIDIA получил около $21,4 млн. Из этой суммы только $996 216 пришлись на базовую зарплату, $693 710 были получены в качестве компенсации расходов на путешествия, страхование и обеспечение личной безопасности. Наконец, основной доход в виде акций NVIDIA составил $19,7 млн в денежном эквиваленте. При этом среднестатистический сотрудник корпорации довольствовался в 94 раза меньшим компенсационным пакетом в прошлом фискальном году.