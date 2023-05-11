Первое у неё уже есть.

Тогда как для TSMC строящееся на западе страны совместное предприятие с Sony и Denso будет первым в Японии, конкурирующая UMC уже располагает функционирующим на территории Японии предприятием. Как сообщает DigiTimes, тайваньская компания размышляет о строительстве ещё одного предприятия по выпуску полупроводниковых компонентов на территории Японии.

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Источник изображения: DigiTimes

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Существующее предприятие UMC в Японии было приобретено компанией в 2019 году и сейчас выпускает до 33 000 кремниевых пластин типоразмера 300 мм в месяц, используя зрелые литографические нормы от 90 до 40 нм включительно. Всего UMC располагает 12 предприятиями, семь из которых обрабатывают кремниевые пластины типоразмера 200 мм и одно специализируется на 150-мм пластинах. У UMC есть два предприятия на территории Китая и одно в Сингапуре. В этом отношении география её производств более обширна, чем у TSMC, но компания явно не желает ограничиваться наличием одного предприятия в Японии.