Вызов на китайском рынке принят.

Агрессивные действия Tesla с начала года привели к тому, что некоторые производители электромобилей уже жалуются на неспособность конкурировать с ней по цене, но китайская компания BYD по своим масштабам собирается затмить компанию Илона Маска (Elon Musk) уже в этом году, а на рынке КНР она это уже сделала, если говорить о количестве продаваемых электромобилей. Как сообщает Reuters, на этой неделе в продажу поступил заднеприводный вариант электрического седана BYD Seal, который оказался дешевле прежнего на 10%.

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Источник изображения: BYD

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Если оперировать абсолютными значениями, то начальная версия BYD Seal с запасом хода 550 км теперь стоит в Китае $27 459. Это примерно на 18% дешевле седана Tesla Model 3 шанхайской сборки. В первом квартале последний оказался более чем в два раза популярнее BYD Seal, поэтому китайская компания за счёт снижения цены надеется привлечь к своей модели дополнительное внимание покупателей. В отличие от Tesla, компания BYD предлагает и более доступные электромобили, да и по ассортименту моделей американский соперник с ней не сравнится.