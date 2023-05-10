Компания Fisker вручила два первых серийных кроссовера Ocean владельцам в Дании и Германии уже во втором квартале, а в первом смогла силами австрийского предприятия Magna Steyr выпустить лишь 55 таких машин. В текущем квартале планируется выпустить не более 17 000 кроссоверов, но уже к концу третьего квартала Fisker рассчитывает поставлять по 6000 машин ежемесячно. Впрочем, подобная задержка вынудила компанию снизить прогноз на текущий год до 32-36 тысяч с первоначально заложенных в план 42 400 электромобилей.
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На квартальном отчётном мероприятии компания также заявила, что поиски каналов поставок тяговых батарей для второго кроссовера марки по имени PEAR вынуждают её перенести начало его серийного производства с 2024 года на 2025 год. Контрактной сборкой этих кроссоверов стоимостью от $30 000 должна заниматься тайваньская компания Foxconn, которая располагает профильным предприятием в штате Огайо, где первоначально собиралась выпускать и электрические пикапы Lordstown Endurance, но американский стартап сейчас находится в предбанкротном состоянии, поэтому загрузить конвейер заказами Fisker наверняка удастся без оглядки на квоты для других клиентов.