Дождавшись середины второго квартала, аналитики DigiTimes Research нашли в себе силы заявить, что в текущем отчётном периоде объёмы поставок ноутбуков вырастут последовательно на 9%, после падения на 9,5% по итогам первого квартала и снижения объёмов реализации на 35% в годовом сравнении. В этом выражении итоги второго квартала ознаменуют снижение объёмов поставок ноутбуков всего на 15%, как считают авторы прогноза.
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Из шести крупнейших поставщиков ноутбуков лишь HP Inc. во втором квартале не демонстрирует признаков роста, поскольку в марте компании удалось сформировать высокую базу для сравнения. При этом компания останется лидером на рынке ноутбуков, а вот занимающая второе место Lenovo значительно уступит конкурентам по темпам роста поставок. Dell на правах третьего по величине игрока сможет последовательно нарастить поставки на 10%, а вот Apple поможет только выход новой версии 15-дюймового MacBook Air. Зато Asustek и Acer смогут увеличить поставки на 20% по сравнению с первым кварталом, но преимущественно за счёт заказов на так называемые «хромбуки» со стороны образовательных учреждений.