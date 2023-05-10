Как отмечает CNBC, уволенный в конце апреля с канала Fox News телеведущий Такер Карлсон (Tucker Carlson) на этой неделе объявил о намерениях вернуться в политическую сферу через запуск шоу на страницах Twitter. Эту платформу он считает единственной, предоставляющей свободу слова в полном её понимании. Данная социальная сеть не выражает интересы конкретной партии, как дал понять телеведущий.
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Для возвращения в медиапространство Карлсон, по его словам, не заключал каких-либо особых соглашений с Илоном Маском (Elon Musk), которому принадлежит Twitter, и будет публиковать контент на общих основаниях. Глава компании успел признаться Карлсону, что Twitter должен сыграть важную роль в грядущих президентских выборах в США, причём влияние платформы не ограничится только этой страной в дальнейшем.