Первоначально власти Индии намеревались привлечь в страну производителей передовых по меркам национальной промышленности полупроводниковых компонентов, объявив о необходимости подать заявки в 45-дневный срок и предложив покрыть из фонда на общую сумму $10 млрд до половины расходов сторонних инвесторов. Как поясняет Bloomberg, эта инициатива в её изначальном виде плодов не принесла, а потому власти страны решили снять ограничения по сроку подачи заявок.
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При этом бюджет, выделенный на предоставление субсидий, остался прежним, а ещё от претендентов требуется организовать в Индии выпуск чипов с использованием 28-нм и более совершенных литографических технологий. Пока на такой уровень замахнулся проект с участием Vedanta и Foxconn, но у властей страны есть вопросы к его бюджету, поскольку он потребует выделить на субсидии существенную часть общего фонда. Власти собираются принимать заявки до тех пор, пока в фонде будут оставаться деньги, без прежних ограничений по срокам подачи заявок.