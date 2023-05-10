На значительный период, как они надеются.

В октябре прошлого года власти США ввели новые ограничения на поставку в КНР оборудования для производства микросхем памяти, чем очень огорчили компании Samsung и SK hynix, которые в этой стране выпускают до 40% своей продукции. Им было дано право поставлять всё необходимое оборудование до октября текущего года, но теперь Bloomberg со ссылкой на министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ли Чанг Яна (Lee Chang-yang) сообщает, что власти этого внешнеполитического союзника США рассчитывают на увеличение льгот на «значительный период».

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Добавим, что даже подобные исключения из правил экспортного контроля не позволяют корейским производителям памяти планировать развитие своих китайских предприятий в прежнем русле. Они теперь собираются переориентировать китайские предприятия на выпуск памяти с использованием более зрелых литографических технологий, к которым будут иметь доступ в долгосрочной перспективе. По крайней мере, так собирается поступить корейская компания SK hynix со своим предприятием в городе Уси.