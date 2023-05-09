Работа должна кипеть, ведь местное предприятие характеризуется широким ассортиментом моделей электромобилей, которые будут здесь собираться.

Принято считать, что противоречия между Илоном Маском (Elon Musk) и властями Калифорнии, которые на первых этапах пандемии требовали от Tesla остановить работу старейшего предприятия на территории этого штата, в какой-то мере способствовали последующему переносу штаб-квартиры компании в Техас, но трезво рассуждающие эксперты усмотрели в этом решении попытку главы компании снизить сумму регулярно уплачиваемых налогов за счёт смены места жительства.

реклама

Так или иначе, вслед за новой штаб-квартирой и предприятием по выпуску электромобилей и человекоподобных роботов в Техасе должно к 2025 году появиться предприятие Tesla по переработке лития для выпуска тяговых батарей, которое покроет потребности компании в объёме 1 млн выпускаемых ежегодно электромобилей. Одновременно Electrek со ссылкой на объявление о профильной вакансии сообщает, что в Техасе начинает работать местная лаборатория Tesla по проведению краш-тестов.

Источник изображения: Tesla

рекомендации RX 7900XT подешевела на порядок Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

До этого подобная лаборатория работала на территории Калифорнии, и специалистам компании удалось добиться впечатляющих результатов по оценке пассивной безопасности электромобилей марки профильными ведомствами не только в США, но и за пределами страны. Вполне логично, что с переездом штаб-квартиры в Техас и расширением ассортимента разрабатываемых моделей соответствующую лабораторию удобнее иметь ближе к второму предприятию Tesla на территории США.