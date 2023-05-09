Французскому энтузиасту Rady удалось на короткое время оживить интерес общественности к теме разгона процессоров Intel семейства Raptor Lake-S. Серийный процессор Core i9-13900KS в его руках при помощи жидкого азота, как можно предположить, смог сохранить активность трёх вычислительных ядер и трёх потоков на частоте 8298 МГц. Это соответствует четвёртому месту в модельном зачёте.
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К слову, три более высокие позиции занимают результаты, полученные с сохранением активности восьми вычислительных ядер и восьми потоков на частотах от 8.4 до 8.7 ГГц включительно, поэтому продемонстрированный французом режим работы процессора этой модели явно не считается предельным. С другой стороны, все прочие результаты в модельной статистике HWBot расположились ниже отметки 8.0 ГГц, так что гордиться этим достижением автору определённо можно.