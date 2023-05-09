В обычных условиях снижение цен стимулирует спрос на товары, но если верить публикации на страницах сайта DigiTimes, то на китайском рынке электромобилей, который является крупнейшим в мире, сейчас происходит что-то не совсем типичное. В январе Tesla инициировала резкое снижение цен на свои электромобили, некоторые китайские производители попробовали последовать её примеру, но в результате объёмы продаж не выросли в той степени, на которую рассчитывали производители.
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Покупатели, как поясняет источник, рассчитывают на ещё более сильное снижение цен, а потому не торопятся покупать электромобили. Поставщики компонентов оказались заложниками этой ситуации, поскольку автопроизводители не станут закупать комплектующие впрок в сложившихся условиях, и формировать производственные планы стало очень сложно. А ведь ещё недавно вся отрасль жаловалась на нехватку компонентов для выпуска автомобилей всех типов…