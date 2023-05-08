Иранским компаниям тоже достанется.

Многие китайские компании технологического сектора уже не первый год подряд находятся под санкциями США, но европейские партнёры до сих пор не злоупотребляли подобными мерами, поскольку локальная экономика в заметной степени зависит от поставок продукции из Китая. По информации Financial Times, очередной рубеж эскалации может быть пройден в ближайшем будущем, поскольку Евросоюз намеревается ввести собственные санкции против семи китайских компаний, подозреваемых в поставках в Россию компонентов, используемых при производстве вооружений.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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Вопрос введения новых санкций против Китая будет вынесен на обсуждение Еврокомиссии на этой неделе, причём для их принятия все 27 стран-участниц должны будут единогласно поддержать инициативу. Четыре компании из предполагаемого санкционного списка уже попали под ограничения со стороны США: 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics и Sigma Technology. Собирается Евросоюз ввести санкции и против иранских компаний, подозреваемых в поставках боевых дронов для нужд ВС РФ. На заседании Еврокомиссии будет обсуждаться и расширение прямых ограничений на экспорт дополнительных категорий товаров из Европы в Россию.