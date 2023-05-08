Многие китайские компании технологического сектора уже не первый год подряд находятся под санкциями США, но европейские партнёры до сих пор не злоупотребляли подобными мерами, поскольку локальная экономика в заметной степени зависит от поставок продукции из Китая. По информации Financial Times, очередной рубеж эскалации может быть пройден в ближайшем будущем, поскольку Евросоюз намеревается ввести собственные санкции против семи китайских компаний, подозреваемых в поставках в Россию компонентов, используемых при производстве вооружений.
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Вопрос введения новых санкций против Китая будет вынесен на обсуждение Еврокомиссии на этой неделе, причём для их принятия все 27 стран-участниц должны будут единогласно поддержать инициативу. Четыре компании из предполагаемого санкционного списка уже попали под ограничения со стороны США: 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics и Sigma Technology. Собирается Евросоюз ввести санкции и против иранских компаний, подозреваемых в поставках боевых дронов для нужд ВС РФ. На заседании Еврокомиссии будет обсуждаться и расширение прямых ограничений на экспорт дополнительных категорий товаров из Европы в Россию.