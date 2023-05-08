По примеру западных конкурентов.

Поддаться соблазну выпустить собственные мобильные устройства в определённый момент пришлось и Google, и Amazon, не говоря уже о Microsoft, но китайский гигант Baidu смог выдержать до следующей недели, как поясняет Bloomberg со ссылкой на представителей компании. Именно в этом месяце Baidu представит свой фирменный смартфон.

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Источник изображения: Google

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О специфике устройства мало что известно, помимо навязчивого желания разработчиков наделить его поддержкой чат-бота Ernie, разработкой которого Baidu занималась несколько лет, но представила только в марте этого года. Смартфон наверняка будет служить продвижению этого чат-бота, а не наоборот. Разработкой смартфона занималось подразделение Xiaodu, которое ранее уже проектировало «умные» колонки для Baidu. Дебют новинки намечен на следующую неделю.