Рынок электромобилей достаточно молод, чтобы в ходе своего развития не брезговать неординарными методами продвижения товаров. Как сообщает Electrek, в Лос-Анджелесе компания Lucid Motors начала предлагать свои электромобили для тест-драйва непосредственно на одной из зарядных станций Tesla Supercharger, которой в силу предназначения нередко пользуются владельцы электромобилей конкурирующей марки.
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К слову, это уже не первый подобный маркетинговый ход, ведь принадлежащая GM марка Cadillac ранее в Китае уже предлагала желающим пройти тест-драйв флагманского кроссовера Lyriq на местных зарядных станциях Tesla. Какая-то логика в такой акции есть, поскольку обе конкурирующие с компанией Илона Маска (Elon Musk) американские марки способны предложить клиентам более богатую отделку салона и какое-то разнообразие в дизайне по сравнению с давно сформировавшимся модельным рядом электромобилей Tesla.