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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Lucid готова уводить клиентов у Tesla, предлагая тест-драйв своих электромобилей на фирменных зарядных станциях
Прямо из-под носа.
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Рынок электромобилей достаточно молод, чтобы в ходе своего развития не брезговать неординарными методами продвижения товаров. Как сообщает Electrek, в Лос-Анджелесе компания Lucid Motors начала предлагать свои электромобили для тест-драйва непосредственно на одной из зарядных станций Tesla Supercharger, которой в силу предназначения нередко пользуются владельцы электромобилей конкурирующей марки.

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Источник изображения: Electrek

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К слову, это уже не первый подобный маркетинговый ход, ведь принадлежащая GM марка Cadillac ранее в Китае уже предлагала желающим пройти тест-драйв флагманского кроссовера Lyriq на местных зарядных станциях Tesla. Какая-то логика в такой акции есть, поскольку обе конкурирующие с компанией Илона Маска (Elon Musk) американские марки способны предложить клиентам более богатую отделку салона и какое-то разнообразие в дизайне по сравнению с давно сформировавшимся модельным рядом электромобилей Tesla.

#tesla #электромобили #lucid motors #лос-анджелес
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Kozma
11:14
Ну, а в РФ только добровольно могилизуют и потерь нет.
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
nonses84
11:12
Да просто хотят патриотов ещё выпросить. Одни балаболы. Мол смотрите сбили одну, давайте ещё, будем сбивать остальные.
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
Alex Rus
11:11
Верьте конечно в это. Вы вообще очень доверчивые люди. Поэтому и решил весь мир что надо утилизировать нацию. Опасные вы. В своей искренней доверчивости
Ещё один ЗРК Stormer HVM не смог защитить себя от угрозы с воздуха, будучи машиной ПВО
Nutty8729
11:09
Что ты несешь, меньше риановости с конашенковым смотри... или запредельная тупость вынуждает смотреть? или начальник требует бред писать?
Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира
Alex Rus
11:08
Ну конечно. Здесь ничего не понятно Это тебе не банкой с огурцами истребители сбивать. Там то вопросов нет. Там тупые рагули все схавали и скачут))
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Alexsandr Smit
11:07
Дурень всю дорогу думками богатеет. Андерсон отдыхает.
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Владимир Платонов
11:07
Чел, досих пор смотришь на тех процесс которые все измеряют по разному и которых по факту ровным счётом чистый маркетинг🤡
Intel 14-го поколения Raptor Lake c частотой в режиме boost до 6,2 ГГц ожидается в сентябре
nonses84
11:07
Да , а ещё в Украине нет принудительной мобилизации и сбиваются все ракеты.
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Alex Rus
11:06
Особенно это не интересно десяткам тысяч закопанных в оврагах Донбасса бандеровцев )
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