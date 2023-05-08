Как сообщает South China Morning Post, ещё в 2020 году TSMC взяла на себя обязательства достичь углеродной нейтральности к 2050 году, что для ведущей компании по контрактному производству чипов сделать не так просто в условиях динамичного расширения производственных мощностей.
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Представители Greenpeace и ряда других организаций, ориентированных на защиту окружающей среды, выступили с обращением к TSMC, призвав тайваньского гиганта достичь углеродной нейтральности уже к 2030 году. По оценкам активистов, в 2021 году лишь 9% всей необходимой для своей работы электроэнергии компания получала из возобновляемых источников. К 2030 году энергозатраты TSMC вырастут в три раза, и существующих темпов перехода на возобновляемые источники недостаточно для защиты экосистемы Земли от вредного воздействия предприятий полупроводниковой отрасли. Как считают в Greenpeace, к 2030 году вся мировая полупроводниковая промышленность будет выбрасывать в два раза больше парниковых газов в эквиваленте CO2, чем Португалия выбрасывала в 2021 году. Непосредственно TSMC будет к концу десятилетия потреблять количество электроэнергии, которого было бы достаточно для обеспечения бытовых нужд примерно четверти населения Тайваня.