Это новость про разгон экологической инициативы.

Как сообщает South China Morning Post, ещё в 2020 году TSMC взяла на себя обязательства достичь углеродной нейтральности к 2050 году, что для ведущей компании по контрактному производству чипов сделать не так просто в условиях динамичного расширения производственных мощностей.

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Источник изображения: SMIC

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