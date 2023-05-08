Центральный процессор Intel Core i9-13900K при этом довольствовался жидкостным охлаждением.

Немецкий энтузиаст CENS выходные провёл с пользой для личной статистики HWBot, закрепившись на третьем месте в абсолютном рейтинге Unigine Superposition 8K Optimized при помощи видеокарты GeForce RTX 4090 марки Colorful, разогнанной под жидким азотом до 3825/25200 МГц. Если мы привыкли к тому, что в ряде экспериментов центральный процессор вытаскивает общий счёт до рекордного значения, то в данном случае его роль была второстепенной.

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Источник изображения: HWBot, CENS

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Процессор Intel Core i9-13900K довольствовался водоблоком, работая на частоте 5800 МГц при активности всех ядер (8+16) и 32 потоков. Этого хватило, чтобы набрать в указанном тесте 17 485 баллов, показав лучший результат среди одиночных видеокарт, а также занять третье место в абсолютном рейтинге. В тесте 3DMark Port Royal данная конфигурация системы при частотах видеокарты 3780/25200 МГц позволила набрать 31 289 баллов и занять первое место среди одиночных видеокарт и шестое в абсолютном рейтинге.