Возрождённая в 2016 году после банкротства тремя годами ранее марка Fisker на уходящей неделе сообщила о передаче первого серийного экземпляра электрического кроссовера Ocean One в комплектации Launch Edition клиенту в недавно открытом дилерском центре в Копенгагене. В церемонии принял участие сам основатель компании Хенрик Фискер (Henrik Fisker). В пресс-релизе особо подчёркивается, что ни один из прочих продаваемых в Европе кроссоверов на электротяге не может предложить клиентам запас хода 707 км по циклу WLTP.
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Сборка этих электромобилей осуществляется на предприятии Magna Steyr в Австрии, до конца сентября должно быть выпущено 5000 экземпляров дебютной комплектации Fisker Ocean One, после чего компания приступит к выпуску чуть более доступной версии Ocean Extreme. Всего до конца года будет собрано 42 400 кроссоверов, но количество заказов на них ещё в прошлом ноябре превысило 63 000 штук. Свою вторую модель, PEAR, компания Fisker поручила собирать тайваньской Foxconn, которая располагает профильным предприятием в американском штате Огайо, выкупленным у Lordstown Motors, которая получила его от General Motors.