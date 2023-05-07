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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Миллиардер Уоррен Баффетт заявил, что предпочитает инвестировать в Японию, а не Тайвань
Обострение политической ситуации вокруг острова отпугивает капиталистов.
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На годовом собрании своего оцениваемого в $700 млрд конгломерата Berkshire Hathaway 92-летний основатель Уоррен Баффетт (Warren Buffett) объяснил прошлогоднее решение отказаться от инвестиций в капитал TSMC, как сообщает издание South China Morning Post. Купив акций TSMC на сумму более $4 млрд, Berkshire Hathaway избавился от их основной части уже в течение последующих трёх месяцев.

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Источник изображения: TNS

Миллиардер назвал TSMC прекрасной компанией, но заявил, что предпочёл бы размещать капитал в Японии, а не на Тайване, поскольку «такова реальность». В августе 2020 года Berkshire Hathaway впервые раскрыл, что владеет по 5% акций пяти японских торговых домов Itochu Corp, Marubeni Corp, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co и Sumitomo Corp, а к концу прошлого месяца доля была увеличена до 7,4%. Эти пять японских компаний американский миллиардер назвал очень обстоятельными и понятными, которые платят приличные дивиденды и выкупают свои акции.

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Попутно Баффетт осудил прессу и американских чиновников за их действия в условиях развивающегося банковского кризиса в США. С начала марта четыре региональных банка в этой стране оказались в предбанкротном состоянии, три из них в дальнейшем были поглощены другими учреждениям при поддержке монетарных властей США. И правительство, и СМИ, по мнению миллиардера, крайне непрофессионально действуют в сложившейся ситуации. До обывателей нужно более чётко доносить информацию о происходящем в банковской сфере, как заявил Баффетт, чтобы не усиливать панику.

#сша #китай #тайвань #япония #инвестиции #уоррен баффет
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